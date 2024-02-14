Предприниматели Кондинского района и Урая обсудили развитие бизнеса и меры поддержки
Встречи инвестиционной команды Югры с предпринимателями из Кондинского района и Урая прошли 12 февраля.
Участниками встречи стали первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев, заместитель губернатора Югры Сергей Черняев, директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев, генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Андрей Зубарев, заместитель генерального директора Фонда развития Югры Олеся Стакина, генеральный директор Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания» Аркадий Белов.
Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев рассказал предпринимателям о внедрённом в Югре Региональном инвестиционном стандарте и о том, как идет работа по выстраиванию сильной инвестиционной команды в муниципалитетах: «Не все знают, на какую поддержку от государства могут рассчитывать. Решили встречаться очно, рассказывать об услугах, грантах и программах, консультировать. Постарались объединить все: крупный, малый и средний бизнес. Найти конкретные решения для предпринимателей - такой задачей сегодня руководствуются югорские институты развития, Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», Фонд микрофинансирования, Технопарк высоких технологий.
В рамках встречи предприниматели обсудили меры поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности, развитие туристской инфраструктуры и креативных индустрий, обсудили вопросы в части использования земельных участков для ведения традиционной хозяйственной деятельности и их транспортной доступности, вопросы кадрового потенциала.
В завершение кустовых встреч обеспечена работа консультационных площадок региональных институтов развития, на которых каждый предприниматель смог индивидуально задать интересующие его вопросы в отношении ведения бизнеса и получить консультацию.
Консультации от Фонда развития Югры провела заместитель генерального директора Олеся Стакина.
«Запросы от предпринимателей индивидуальны: меры поддержки для бизнеса, обучение для начинающих предпринимателей, затраты на сертификацию, логистика, социальное предпринимательство. Нашей инвестиционной командой постарались ответить на многие из них, часть взяли в проработку, обязательно вернемся к предпринимателям с ответами», - отметила Олеся Стакина.
Напомним, что выездные встречи уже прошли в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, Югорске и Советском районе, Нижневартовске и Нижневартовском районе. Планируется охватить все 22 муниципалитета. Уже в конце этой недели состоятся встречи в Нягани, Октябрьском районе, Белоярском и Березовском районах.