Трем возрастным пациентам вернули зрение
В БУ «Няганская окружная больница» возобновили операции по замене хрусталика. Трем возрастным пациентам провели факоэмульсификацию катаракты с имплантацией ИОЛ. «Операция сложная, но улучшает качество жизни пациентов, обеспечивая быстрое восстановление зрения», - делится заведующий офтальмологическим отделением Сергей Обиход.
Она позволяет избавиться от заболевания навсегда и предотвратить самое распространенное и осложнение – слепоту. Эффективный способ лечения катаракты с использованием инновационных технологий имеет немало преимуществ –отсутствие дискомфорта, высокую надежность и улучшения, заметные уже через несколько часов после оперативного вмешательства. «В результате операции уходит «туман» перед глазами, появляется ясность, которая была до заболевания, - делится оперировавшая мужчин офтальмохирург Жанара Бердинских. - Пациенты проведут несколько дней в отделении, а затем им предстоит амбулаторное наблюдение».
Для жителей Югры оперативное лечение бесплатное и доступно в рамках финансирования по программе обязательного медицинского страхования (по полису ОМС).