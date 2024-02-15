Для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера приняты дополнительные меры господдержки
В Югре приняты новые меры государственной поддержки для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера.
За сдачу экзаменационной сессии на «хорошо» и «отлично» введена дополнительная мера финансового поощрения в виде ежемесячного пособия за особые успехи в обучении: на «хорошо» по 5 тыс.рублей, «отлично» – 7 тыс.рублей. Эту меру поддержки смогут получить студенты, обучающиеся по Региональному перечню профессий, связанных с самобытной культурой и родных языков;
Для студентов, обучающихся по специальностям, связанным с изучением родных языков и студентов, проживающих на территориях традиционного природопользования введено ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума, установленного в автономном округе. В 2024 году размер прожиточного минимума составляет 20 435 рублей.
Для студентов из малообеспеченных семей, в связи с увеличением стоимости транспортных услуг, увеличен размер компенсации расходов по проезду на каникулы от места обучения до места жительства и обратно с 20 до 30 тыс.рублей;
В связи с ростом цен на обучение для студентов увеличены суммы компенсации оплаты обучения или оплаты обучения – от 100 до 150 тыс. рублей.
Информация:https:kmns.admhmao.ru