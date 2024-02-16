Продолжается прием заявок на Всероссийский молодежный патриотический онлайн-конкурс «Они сражаются за»
С 15 января по 31 мая 2024 года автономная некоммерческая организация «Лига творчества» проводит Всероссийский молодежный патриотический онлайн-конкурс VK-клипов «Они сражаются за». При поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Московского областного Союза кинематографистов России.
Конкурс приурочен к годовщине начала специальной военной операции и 10-летию начала войны на Донбассе, и направлен на популяризацию среди цифрового поколения исторической значимости СВО, формирование патриотического сознания посредством трендового медиа формата.
Учащимся образовательных учреждений, предлагается подготовить свой 30-секундный клип в соответствии с требованиями к формату, содержанию и тематике, указанными в правилах конкурса.Отправить готовый видеоклип можно до 17 марта 2024 включительно на сайте организатора конкурса «Они сражаются за» http://ligatvor.ru/.
После чего состоится голосование за конкурсные работы в период с 18 марта по 18 апреля 2024 г. на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/oni_srazhautsya_za.
По итогам конкурса «Они сражаются за» пять победителей будут награждены дипломами и поедут в Москву с организованной культурной программой.