Анонсирован запуск творческого культурно-образовательного проекта «Возвращение к слову»
С 13 января по 30 июня 2024 года автономная некоммерческая организация «Лига творчества» проводит общероссийский творческий культурно-образовательный проект для школьников 12-17 лет «Возвращение к слову». При поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Московского областного Союза кинематографистов России в период.
Проект посвящен празднованию 225-летия со дня рождения великого русского поэта, драматурга и прозаика Александра Пушкина, и направлен на пробуждение в современных подростках интереса к русской классической литературе через их вовлечение в аудиовизуальное творчество.
Учащиеся создают команды из 1-5 человек и под руководством педагогов заполняют заявку на официальной странице проекта. Далее команда выбирает произведение Александра Пушкина и снимает короткое видео.
В рамках программы участникам доступны записи мастер-классов по сценарному мастерству, режиссуре, композиции кинокадра и монтажу.
По итогам проекта «Возвращение к слову» победители зрительского голосования будут приглашены в Москву для награждения.
Более подробную информацию можно найти странице проекта «Возвращение к слову» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/push.kino.