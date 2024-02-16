Вниманию граждан и работодателей! В Югре с 01 января 2024 года вырос МРОТ
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» уведомляет, что Федеральным законом от 27.11.2023 №548-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и признании утратившими силу статей 2 и 3 Федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия её отдельных положений» минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) с 1 января 2024 года установлен в размере 19242 рубля в месяц.
С учетом применения различных размеров районных коэффициентов, установленных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с 1 января 2023 года в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе ежемесячная заработная плата работника, при условии, что он полностью отработал за этот период норму рабочего времени и выполнил нормы труда (трудовые обязанности) составляет не менее:
38484 рубля при установленном в организации размере районного коэффициента к заработной плате 1,5 и наличия у работника процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (от 0% до 50%);
42332,40 рубля при установленном в организации размере районного коэффициента к заработной плате 1,7 и наличия у работника процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (от 0% до 50%).
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ.
Просим учитывать данную информацию при начислении заработной платы и при размещении вакансий на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»