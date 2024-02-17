Информация для абитуриентов
Сургутский государственный педагогический университет, филологический факультет, кафедра филологического образования и журналистики проводят набор абитуриентов на 2024-2025 учебный год по новой направленности: «Русский язык и Родной язык (хантыйский/мансийский)».
Обучение проводится в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
Выпускник может работать в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования; обучение будет проводить как на русском, так и хантыйском/мансийском языках.
Срок обучения: 5 лет.
Вступительные испытания: Русский язык (ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ), Профессиональное испытание (сочинение).
Бюджетных мест: 10.
В распоряжении СурГПУ имеются два благоустроенных студенческих общежития квартирного типа. Все обучающиеся по данной программе обеспечиваются местами в общежитии СурГПУ. Обучающиеся обеспечиваются государственной академической стипендией и всеми мерами поддержки, предусмотренными законодательством РФ и ХМАО-Югры.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8(3462) 65-08-18 – Ганущак Николай Васильевич – декан филологического факультета.