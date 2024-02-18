Диспансеризация – для уверенности в завтрашнем дне
Все что нужно – записаться заранее или прийти в порядке очереди в поликлинику по месту жительства.
В Нягани в 2024 году возможностью оценить работу организма и выявить возможные факторы риска уже воспользовались более 2 тысяч человек. Более 1 тысячи обследованных - это лица старшего трудоспособного возраста: мужчины и женщины от 63 лет, из которых лишь 90 человек по результатам скринингов оказались полностью здоровы и получили первую группу здоровья.
«У 180 пациентов выявлены различные незначительные отклонения в работе систем организма. 10 няганцев впервые узнали о наличии у себя таких заболеваний, как: хронический бронхит, анемия, гипертоническая болезнь, сахарный диабет -эти пациенты взяты га диспансерный учет к специалистам учреждения. Более 500 граждан – это порядка 25%, направлены на дообследования, с ними проводится отдельная работа», - рассказывает Лариса Кривуляк, врач-терапевт кабинета медицинской профилактики БУ «Няганская городская поликлиника».
На местах медицинские работники оформляют ряд документов, пациент заполняет специальные анкеты, где сообщает краткую информацию об имеющихся заболеваниях. Затем фельдшер начинает индивидуальные первоначальные осмотры – измеряет артериальное давление, проводит тонометрию (проверяет глазное давление) и сатурацию (уровень насыщения кислорода в крови), рассчитывает индекс массы тела, исходя из параметров роста, веса и окружности талии.
Следующий этап – сдача анализов, проведение ЭКГ и прочих исследований для мужчин и женщин согласно возрастным группам.