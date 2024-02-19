Ежемесячно около 75 000 жителей ХМАО пользуются цифровыми сервисами Почты
В ХМАО ежемесячная аудитория пользователей цифровых сервисов Почты России составляет 75 000 человек. При этом действующие цифровые площадки стали ещё удобнее для пользователей — Почта расширила функционал имеющихся повседневных сервисов и создала новые.
Клиентам Почты доступны более 20 социально значимых цифровых сервисов. По итогам 2023 г. наиболее популярными сервисами у жителей стали «Отслеживание посылок» и «Заказ доставки почты из почтового отделения домой». Наиболее предпочтительной бесплатной опцией стали «Электронные извещения». Сервис автоматически уведомляет человека о поступлении почты на его имя — по электронной почте, push-уведомлением в мобильном приложении или SMS-сообщением.
Сейчас каждую вторую посылку жители региона оформляют онлайн через мобильное приложение или на портале Почты. Отметим, что самостоятельное оформление посылки на сайте Почты России или в мобильном приложении занимает не более трех минут. Причём отправители таких посылок получают цифровые бонусы, которыми они могут расплатиться за последующую отправку.
В мобильном приложении компании можно перевести деньги с карты близкому человеку, а он получит их наличными в любом почтовом отделении. На сайте каждый может создать открытку из своих фото и сразу отправить её почтой. Почта России присваивает такой авторской открытке трек-номер для отслеживания доставки. Более подробную информацию о цифровых почтовых сервисах можно получить на сайте Почты России.
«Количество пользователей мобильного приложения среди жителей округа растёт, а это значит, что сервисы востребованы и понятны. Цифровые сервисы Почты независимо от географической удалённости клиента позволяют не только получать услуги, давать обратную связь о качестве сервиса, но и существенно расширяют возможности и ускоряют обслуживание клиента, с их помощью можно также проконсультироваться по любому вопросу», — отметил директор регионального управления Почты в ХМАО Василий Денисов.