В Югре выберут лучшее культурно-досуговое учреждение
Окружной Дом народного творчества Югры объявляет о приёме заявок для участия в Окружном конкурсе на лучшее культурно-досуговое учреждение Югры.
Конкурс пройдет по 5 номинациям:
- Лучшее культурно-досуговое учреждение среди городских округов;
- Лучшее культурно-досуговое учреждение среди муниципальных районов;
- Лучшее культурно-досуговое учреждение среди городских поселений;
- Лучшее культурно-досуговое учреждение среди сельских поселений;
- Лучшее культурно-досуговое учреждение среди ведомственных учреждений культуры.
Анкету и заявку необходимо направить до 5 марта на адрес электронной почты: odntugra@yandex.ru, с пометкой «Лучшее КДУ».
Результаты конкурса будут до 25 марта опубликованы в группе Окружного Дома народного творчества во ВКонтакте и на официальном сайте учреждения.
Более подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно в Положении или по телефону организаторов: 8 (3467) 33-53-94.