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В Югре выберут лучшее культурно-досуговое учреждение

19.02.2024

Окружной Дом народного творчества Югры объявляет о приёме заявок для участия в Окружном конкурсе на лучшее культурно-досуговое учреждение Югры.

Конкурс пройдет по 5 номинациям:

- Лучшее культурно-досуговое учреждение среди городских округов;

- Лучшее культурно-досуговое учреждение среди муниципальных районов;

- Лучшее культурно-досуговое учреждение среди городских поселений;

- Лучшее культурно-досуговое учреждение среди сельских поселений;

- Лучшее культурно-досуговое учреждение среди ведомственных учреждений культуры.

Анкету и заявку необходимо направить до 5 марта на адрес электронной почты: odntugra@yandex.ru, с пометкой «Лучшее КДУ».

Результаты конкурса будут до 25 марта опубликованы в группе Окружного Дома народного творчества во ВКонтакте  и на официальном сайте учреждения.

Более подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно в Положении или по телефону организаторов: 8 (3467) 33-53-94.

19.02.2024

19.02.2024