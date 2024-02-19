День оленевода прошёл на казымской земле
17 февраля 2024 года в селе Казыме Белоярского района в 83 раз прошёл яркий и незабываемый национальный праздник коренных народов Севера «День оленевода». На праздник съехалось более трёх тысяч гостей не только с Белоярского района, но и с других муниципалитетов округа и соседних регионов. Праздник посетили и почётные гости, это губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и глава Белоярского района Сергей Маненков.
После приветственных слов губернатора округа, глав района и сельского поселения Казым был дан старт первого заезда, где участники продемонстрировали своё мастерство в традиционных номинациях. В этом году вернулось традиционное пятиборье: «гонки на рысь», «гонки на мах», «гонки стоя на нарте», «гонки на лыжах за оленями», «гонки на амдёре».
В оленьих гонках участвовало восемь мужчин и семь женщин. Участниками оленьих гонок среди мужчин стали: Юрий Кузьмич Тарлин, Артём Юрьевич Тарлин, Андрей Савватеевич Канев, Николай Павлович Тасьманов, Пётр Алексеевич Попов, Иван Алексеевич Попов, Алексей Семёнович Тарлин, Илья Александрович Тасьманов.
Участницы оленьих гонок среди женщин: Светлана Александровна Тарлина, Надежда Петровна Попова, Лариса Александровна Попова, Вероника Викторовна Кантерова, Людмила Павловна Тасьманова, Ольга Александровна Тарлина, Парасковья Павловна Аликова.
Абсолютным чемпионом среди мужчин и обладателем главного приза –снегохода «Буран» – стал Юрий Кузьмич Тарлин.
Среди женщин в дисциплине «гонки на мах» первое место заняла Людмила Павловна Тасьманова. Самый молодой участник оленьих гонок Артём Юрьевич Тарлин занял второе место в номинации «гонки на лыжах за оленями». Самый возрастной участник Андрей Савватеевич Канев пришёл первым в дисциплине «гонки на мах».
В честь «Дня оленевода» центром «Касум ёх» были организованы выставки «Мой путь» - «Ма пантэм» и фотовыставка о семьях оленеводов «Оленеводческие династии Казыма». На выставке «Мой путь» – «Ма пантєм» был представлен путь оленевода, с чего он вообще начинался, каким он был, как развивался. Об этом гостям выставки рассказали Марина Молданова-Кабакова и Елена Федотова.
Светлана Рандымова рассказала о фотовыставке «Оленеводческие династии Казыма», где были представлены семьи, которые занимаются оленеводством на территории казымской земли: ханты, лесные ненцы и коми-зыряне.
Гости, пришедшие на праздник, увидели на сцене выступления фольклорных коллективов гостей и солистов села Казыма и города Белоярский.
Испытать свою удаль и познакомиться с национальными видами спорта можно было на импровизированной спортивной площадке, где желающие могли научиться метать тынзян, прыгать через нарты, перетягивать палку.
В сказочном доме «Моньщ хот» детям и взрослым Лариса Ерныхова и Екатерина Инночкина рассказывали и показывали хантыйские сказки.
Кроме того, на празднике работали торговые площадки, где можно было приобрести оленину, рыбу, различные товары, сувениры.
Праздник «День оленевода» прошёл весело, задорно, с истинным национальным колоритом.
Надежда Вах