Конкурс социально значимых экологических проектов школьников стартовал в Югре
Школьников Ханты-Мансийского автономного округа приглашают принять участие в окружном конкурсе социально значимых экологических проектов.
Организатором мероприятия, нацеленного на развитие гражданской активности молодёжи в сфере охраны окружающей среды через участие в проектной деятельности, выступает Природнадзор Югры.
Тема конкурса — «Сохраним Югру вместе». Участниками могут стать школьники, представители экологического движения в возрасте от 14 до 17 лет, принимающие активное участие в эколого-просветительской и природоохранной деятельности.
Среди направлений конкурса: формирование экологической культуры; сохранение водных ресурсов; озеленение и древонасаждение; обращение с твёрдыми коммунальными отходами; развитие этнографического и экологического туризма.
Конкурсные материалы принимаются на адрес электронной почты ecokonkursugra@yandex.ru с пометкой «конкурс_проектов-2024» до 30 августа 2024 года.
С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.