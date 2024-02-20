О тайном языке народа ханты расскажут в Окружном Доме народного творчества Югры
В обрядовой традиции народа ханты, связанной с культом медведя, применяется особый язык – тайный или табуированный. Обские угры еще называют его «медвежьим».
Какие особые, сакральные, слова используются в лексике хантыйского языка, связанной с хозяином тайги, а также о Медвежьих игрищах расскажет Тимофей Молданов, этнограф, кандидат исторических наук, руководитель Окружной школы Медвежьих игрищ Окружного Дома народного творчества, мастер фольклора коренных малочисленных народов Севера.
Встречаемся в 15.00 часов 21 февраля, в Международный день родного языка, в официальной группе Окружного Дома народного творчества
во ВКонтакте https://vk.com/odntugra86 и на портале КультураРФ.