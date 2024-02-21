Борис Хохряков поздравил югорчан с Международным днем родного языка
Уважаемые жители Югры!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и от себя лично поздравляю вас с Международным днем родного языка!
Этот праздник напоминает нам о важности такого символа национального единства как язык.
Родной язык связывает историю и современность, традиции и инновации, позволяет передавать знания из поколения в поколение. Говорить на нем – естественное право человека, ведь это язык матери и отца, язык близких людей.
Речь каждого народа уникальна и, несомненно, достойна того, чтобы ее берегли, уделяли внимание изучению, совершенствованию знаний по родному языку, прививали носителям языка чувство гордости своими национальными корнями.
На территории Югры не только русский язык, имеющий статус государственного, но и языки коренных народов Севера – ханты и манси – изучаются в школах и вузах, они звучат со страниц печатных изданий, по телевидению и на радиоволнах. Все это способствует тому, чтобы каждый из нас ценил и гордился родным языком, общался на нем, любил и уважал его.
Дорогие земляки! Пусть родное слово, как и родная земля и прочные семейные корни, всегда помогает, придает сил, вдохновения для новых успехов и свершений!
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков