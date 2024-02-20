Интервью руководства: за 2023 года Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре оказало югорчанам более 690 тысяч услуг
Заместитель управляющего Отделения Социального фонда России по ХМАО – Югре Ольга Галюк рассказала в прямом эфире на площадке РИЦ «Югра» о главных достижениях фонда за год работы с момента его появления, о поддержке семей с детьми, а также о расширении количества проактивных услуг.
– Ольга Сергеевна, расскажите об итогах работы Отделения Социального фонда России по ХМАО – Югре, какие нововведения были реализованы за прошлый год?
– Всего с начала 2023 года Отделение ОСФР по ХМАО – Югре оказало гражданам более 690 тысяч услуг. Каждый сам выбирает, как получать услуги фонда: в электронном виде или при личном обращении в клиентскую службу. По нашему округу работают 19 клиентских служб. Ежедневно 10 операторов отвечают на вопросы граждан, которые поступают в наш Единый контакт-центр по социальным вопросам. За сутки специалисты обрабатывают свыше 600 обращений.
Также мы запустили оформление новых мер поддержки, оптимизировали форматы предоставления по уже существующим сервисам, приняли новые функции, а также ускорили принятие решений по выплатам и соцуслугам.
– Какое из реализованных нововведений фонда в 2023 году вы считаете одним из самых важных?
– Назначение единого пособия, которое появилось вместе с Социальным фондом. Новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки и теперь предоставляется в более простом удобном формате. Напомню, что в единое пособие вошли две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Это непрерывная поддержка семьи с момента беременности и до окончания школы. Ни одно детское пособие в России раньше не захватывало такой длительный период.
Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.
В прошлом году единое пособие получили родители более 134 тысяч югорских детей и 5 тысяч беременных женщин на общую сумму 16 843 778 013 рублей.
– Какие ещё проекты вы можете выделить, которые реализовал фонд в прошлом году?
– Также в 2023 году был введен единый страховой тариф, который упростил уплату взносов и снизил административную нагрузку на компании. Теперь все работающие по гражданско-правовым договорам граждане могут получать больничные, декретные и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Раньше на сотрудников, работающих по гражданско-правовому договору, распространялось только пенсионное и медицинское страхование. Теперь физические лица, которые работают по договорам ГПХ, имеют те же социальные гарантии, что и сотрудники, оформленные в штат.
Еще один проект, запущенный в прошлом году, – центры общения для людей старшего поколения. На территории автономного округа мы открыли три таких Центра: в Нижневартовске, в Березовском и Белоярском районах. В центрах наше старшее поколение разнообразно и с пользой проводит свой досуг. Этим проектом мы стараемся поддерживать активное долголетие, продвигать здоровый образ жизни, волонтерство и, конечно, повышать пенсионную грамотность, обучать пожилых людей компьютерным и финансовым навыкам.
В этом году на повестке стоит вопрос по открытию ещё нескольких Центров общения старшего поколения в Мегионе, Лангепасе, Когалыме и Покачах. Эти Центры пользуются популярностью, мы регулярно получаем от постоянных посетителей положительные отзывы и радостные впечатления. С начала реализации проекта в Югре проведено 87 мероприятий на базе Центров, в которых приняли участие более тысячи граждан "серебряного" возраста.
– В фонде есть ряд мер социальной поддержки родителям, воспитывающим ребенка или только готовящихся к появлению малыша. Сколько семей воспользовались этими мерами поддержки?
– По итогам 2023 года пособие по беременности и родам получили более 10 тысяч югорских женщин на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Пособие при рождении ребенка ОСФР по ХМАО – Югре оформило 17 313 югорским родителям. 767 югорских семей приняли на воспитание ребенка старше 7 лет или с инвалидностью и получили единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
Пока родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, семье также полагается соответствующая выплата. В прошлом году пособие на детей до 1,5 лет получили 23 542 югорских семьи.
– Какие услуги оказал Социальный фонд за 2023 год людям пенсионного возраста?
– Наши специалисты ежедневно оформляют выплаты и различные меры поддержки людям старшего поколения, ветеранам и людям с инвалидностью, которым необходима поддержка и забота государства.
Граждане, достигшие пенсионного возраста и имеющие достаточный трудовой стаж получают страховую пенсию. В Югре такую пенсию получают 431 858 пенсионеров. Социальную пенсию выплачивает государство если у гражданина нет права на страховую пенсию по старости, инвалидности или при потере кормильца. Например, эту пенсию получают дети с инвалидностью, нетрудоспособные или люди, которые никогда не работали. Такие пенсии у нас получает 32 052 гражданина.
Кроме того, 18 946 югорчан, достигших восьмидесятилетия, получают страховую пенсию по старости в повышенном размере.
Ещё одна мера поддержки людей старшего поколения, которые вышли на пенсию и не работают – услуга по возмещению расходов за проезд на отдых. В прошлом году её получили 46 301 югорских неработающих пенсионера.
– Давайте поговорим о программе материнского капитала. Насколько востребованной она оказалась в прошлом году у югорчан?
– Уже более 15 лет фонд выдает семьям сертификаты на материнский капитал. В 2023 году в Югре выдано 12 757 сертификатов, поступило более 30 тысяч заявлений о распоряжении средствами материнского капитала.
Самым востребованным направлением является улучшение жилищных условий. В 2023 году 12 347 югорчан направили свои сертификаты на данные цели, из них 10 707 – с привлечением кредитных средств.
Чтобы семьи могли распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий непосредственно через кредитную организацию, выдавшую кредит на приобретение или строительство жилья, Социальный фонд заключает с ними соглашения об информационном взаимодействии.
Таким образом, владельцы сертификатов могут обратиться в банк, который выдал кредит, и подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту непосредственно в банке.
На втором месте по распоряжению маткапиталом стоит образование детей. 3 587 югорских семей выбрали это направление. И 3 260 югорских семей подали заявления на ежемесячные выплаты из средств материнского семейного капитала.
Напомним, что с февраля 2023 года родители могут получать выплату из материнского капитала на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье несколько детей до 3 лет.
– Ещё одна важная тема – обеспечение жителей Югры техническими средствами реабилитации.
– В 2023 году Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре предоставило 9 700 жителям региона с инвалидностью 3 600 000 технических средств реабилитации.
Хочу напомнить, что граждане могут самостоятельно выбрать, как получить технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия. Чтобы получить ТСР в натуральной форме, нужно подать заявку в Социальный фонд России. Также можно приобрести ТСР самостоятельно, а Социальный фонд выплатит компенсацию, или купить ТСР в специализированном магазине на средства электронного сертификата.
Более 6 200 граждан в прошлом году получили 2 900 000 ТСР в натуральном виде. Также порядка 3 800 граждан с инвалидностью получили 213 тысяч технических средств по оформленным электронным сертификатам, которыми они самостоятельно оплатили необходимые изделия. Еще 2 200 людей с инвалидностью получили компенсацию средств за 522 300 самостоятельно приобретенных ТСР.
– Каким вы видите 2024 год? Каким направлениям будет уделено особое внимание в новом году?
– Этот год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Поэтому в социальной сфере будет много задач, требующих нашего внимания. Как и всегда, мы будем помогать гражданам и заботиться о них в режиме 24/7 в рамках "одного окна" по любому каналу связи: в клиентских службах, МФЦ и на портале Госуслуг. Специалисты единых офисов клиентского обслуживания фонда всегда помогут и ответят на все вопросы, связанные с предоставлением мер поддержки по линии СФР.
На данный момент ОСФР по ХМАО – Югре оказывает более 100 услуг через электронную платформу Госуслуги. Ими можно воспользоваться в удобном формате не выходя из дома.
Сегодня самый быстрый и максимально удобный формат получения наших услуг – это беззаявительный формат. Он подразумевает, что человеку вообще не требуется обращаться в клиентские службы фонда. Югорчане ежегодно получают услуги фонда беззаявительно. В этом случае не нужно собирать справки и лично обращаться в клиентскую службу, Социальный фонд все сделает самостоятельно: оформит сертификат на материнский капитал, СНИЛС новорожденным, назначит пособия в связи с рождением ребенка и так далее.
Ежегодно количество проактивных услуг расширяется. В 2023 году реализовано беззаявительное назначение ежемесячной денежной выплаты Героям Труда Российской Федерации, Героям Российской Федерации. С 1 января Социальный фонд перешел к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца.
Пресс-служба ОСФР по ХМАО-Югре