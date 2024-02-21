Не пропустите болезнь – проявите своевременную заботу о здоровье своего ребенка
В рамках тематической недели с 19 по 22 февраля педиатры вместе с узкими специалистами БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» напоминают пациентам о важности своевременного прохождения диспансеризации и профосмотров в детских поликлиниках и общеобразовательных учреждениях. На приемах и патронажах медработники в доступной форме рассказывают родителям о необходимости ежегодного прохождения профилактических осмотров, позволяющих исключить риски развития многих заболеваний у ребенка на ранних этапах. Подготовили информационные стенды, плакаты и уголки здоровья с полезной информацией о видах и преимуществах комплексного обследования.
«Всем без исключения мамам и папам хочется, чтобы их ребенок рос здоровым и имел возможность активно развиваться. Профилактический осмотр – это плановое мероприятие, которое следует проводить регулярно. В ее основе лежит выявление возможных заболеваний и патологий, оценка физического и нервно-психического развитие ребенка. Уже сегодня, подрастающее поколение должно понимать, насколько необходимо и важно быть здоровым. Родителям очень важно обрести уверенность в том, что здоровью их ребенка ничего не угрожает», - прокомментировали педиатры.