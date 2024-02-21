В Югре введены меры поддержки лицам, удостоенным почетных званий в области искусства, архитектуры и образования
«Сегодня установлены дополнительные меры поддержки лицам, проживающим в автономном округе, которые удостоены почетных званий РСФСР, СССР и Российской Федерации в области искусства, архитектуры и образования», – отметил Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков.
Речь идет о званиях «Народный артист СССР», «Народный артист РСФСР», «Народный артист Российской Федерации», «Народный художник СССР», «Народный художник РСФСР», «Народный художник Российской Федерации», «Народный архитектор СССР», «Народный архитектор Российской Федерации», «Народный учитель СССР», «Народный учитель Российской Федерации».
Устанавливается право неработающих граждан Российской Федерации, проживающих в автономном округе, получающих страховую пенсию по старости в соответствии с федеральным законодательством и имеющих перечисленные выше почетные звания, на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за счет средств бюджета автономного округа. При этом обязательным условием возникновения права на указанную меру поддержки является проживание и работа в автономном округе в совокупности не менее десяти лет с начала осуществления творческой, архитектурной или преподавательской деятельности.
В автономном округе проживает три человека, удостоенных почетных званий категории «Народный».
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа