В Полноватской школе отметили Международный день родного языка

Отборочный этап на новый, шестой поток бесплатной образовательной офлайн-программы Архитекторы.рф (реализуется ДОМ.РФ) начался 21 февраля и продлится по 4 марта включительно. В 2024 году впервые отсутствуют возрастные ограничения для участников отбора на программу.