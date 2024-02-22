В Полноватской школе отметили Международный день родного языка
В рамках празднования Международного дня родного языка в школе села Полновата имени И.Ф. Пермякова прошло сразу несколько мероприятий.
19 февраля школа в третий раз присоединилась к образовательно-просветительской акции «Всероссийский этнодиктант». 20 учащихся 5-11 классов написали диктант, для которого был выбран отрывок из главы «Здравствуйте, родственники!» из повести Е.Д. Айпина «У гаснущего очага» о повседневной жизни семьи таёжного охотника. Лектором выступила Анастасия Евгеньевна Вахат, заместитель директора, учитель хантыйского языка.
21 февраля школа села Полновата в очередной раз стала площадкой для проведения окружной образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском языке». К акции присоединились 77 учащихся, педагогогов, родителей и сельчане.
Дикторами выступили учитель начальных классов Е.Т. Веркина, воспитатель О.И. Курикова, заместитель директора, учитель хантыйского языка А.Е. Вахат и учащаяся 9 класса Анастасия Афанасьева.
По итогам акции каждый участник был отмечен сертификатом и подарком. Возраст самого юного участника – 7 лет, самого старшего – 69 лет. Для участия в диктанте приехали жители из деревни Тугияны.
В этот же день состоялась презентация культурно-образовательного проекта «Семейные традиции моего народа». Целью данного проекта является сохранение и укрепление семейных традиций обучающихся и родителей школы села Полновата. Для реализации проекта были определены семьи-участники, носители языка и культуры народов ханты и манси, планируется проведение мастер-классов и выставок. По завершению работы будет проведен фестиваль семейных традиций.
Анастасия Вахат,
учитель хантыйского языка
Полноватской средней общеобразовательной школы
имени И.Ф. Пермякова