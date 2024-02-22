Архитекторы.рф объявили приём заявок на новый поток
Отборочный этап на новый, шестой поток бесплатной образовательной офлайн-программы Архитекторы.рф (реализуется ДОМ.РФ) начался 21 февраля и продлится по 4 марта включительно. В 2024 году впервые отсутствуют возрастные ограничения для участников отбора на программу. К конкурсному отбору будут допущены не только кандидаты с дипломами архитекторов и градостроителей, но и социологи, экологи, географы, культурологи, политологи, экономисты, антропологи, юристы и специалисты в сфере туризма и коммуникаций. Полный перечень специальностей опубликован на сайте программы.
На первом этапе конкурсного отбора кандидатам потребуется заполнить анкету и отправить профессиональное портфолио. Успешным кандидатам будет предложено пройти видеоинтервью. Заключительным этапом отбора станет заседание экспертной комиссии, которая определит состав шестого потока офлайн-программы. Участниками программы вновь станет сотня специалистов из разных регионов России.
Участников, прошедших квалификационный отбор, ждет программа из 4 очных модулей. Она включает в себя различные форматы обучения, в том числе исследовательские поездки по России и за рубеж, лекции, лидерские тренинги, встречи с экспертами и работу в проектных группах. Такой подход поможет специалистам обрести навыки работы в команде, наработать практику в делегировании задач, поиске компромиссов и решении конфликтных ситуаций.
«За время реализации программы Архитекторы.рф мы подготовили 517 архитекторов, муниципальных и государственных управленцев, градостроителей и других специалистов из 135 городов и 80 регионов России. Наши выпускники, в числе которых руководители профильных региональных ведомств, главные архитекторы городов и другие амбициозные профессионалы, уже применяют полученные знания и создают качественные проекты городской среды по всей стране. В этом году к программе впервые присоединятся экономисты, юристы и специалисты в сфере туризма и коммуникаций. Благодаря такому широкому спектру специальностей будущих выпускников городское развитие получит новый всесторонний импульс, а представители разных профессий смогут внести весомый вклад в повышение качества жизни своих городов», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
В 2023 году финалисты офлайн-программы Архитекторы.рф посетили 11 российских городов. Международный модуль проходил в Китае: во время этой поездки участники познакомились с лучшими архитектурными и градостроительными практиками Шанхая и Ханчжоу, а также встретились с руководством Комитета по жилищному строительству и сельско-городскому развитию Муниципального правительства Шанхая. Кроме того, летом 2024 года состоялась встреча выпускников и участников программы с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Заявку на участие в лидерской программе можно отправить на сайте Архитекторы.рф с помощью специальной формы с 21 февраля по 4 марта включительно.
Также в этом году запланирован выход двух новых онлайн-курсов. С момента старта программы в 2018 году на сайте Архитекторы.рф вышло 19 бесплатных курсов, в том числе «Озеленение городских общественных пространств», «Перезапуск советского: работа с социокультурными объектами» и «Световой дизайн: проектирование вечернего города». Все они доступны на сайте после быстрой регистрации.