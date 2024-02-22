Язык Дружбы
21 февраля, в Международный день родного языка, в Берёзовском районном доме культуры прошёл информационный час для учащихся 1 классов. Школьники узнали об истории происхождения праздника, познакомились с информацией о разных языках мира.
Мы живем в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, поэтому главный акцент был сделан на хантыйский язык. Детям рассказали о том, что существует несколько диалектов хантыйского языка и привели примеры. Им показали традиционные костюмы народа ханты, которые тоже имеют свои отличия. А отличаются они потому, что ханты проживали на разных территориях нашего округа. Школьникам предложили картинки с народами России, которые они с удовольствием раскрасили в яркие цвета. Также ребят познакомили с детским хантыйских журналом «Хатлые», который издаётся в г. Ханты- Мансийске.
При подведении итогов мероприятия все присутствующие согласились с тем, что данная встреча оказалась очень важной для всех. Пришли к выводу, что надо бороться за чистоту родного языка. Чтобы быть достойным гражданином своей страны, нужно сохранять её культуру и традиции, необходимо в совершенстве владеть родным словом.
Мероприятие закончилось словами:
Объединяет много наций праздник,
И люди в мире понимают: «Нужно,
Чтоб был один язык народов разных
И это, несомненно, - язык Дружбы».
Добавим, Международный день родного языка установлен в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В мировой календарь праздник включен в 2000 году. ООН одобрила учреждение новой даты и призвала государства способствовать сбережению языков народов Земли.
Марина Табун