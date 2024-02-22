Музей геологии, нефти и газа участвовал в Дне Энергетики на московской ВДНХ
Третий раз за время существования стенда «Югра» и второй раз за время проведения на ВДНХ Дня Энергетики Музей геологии, нефти и газа проводит выездную программу «Живая нефть». Для посетителей традиционно были организованы различные активности на нефтяную тематику: раскраски, викторина и «Нефтяная почта». В этот день локацию музея посетили около 500 человек.
В Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства с 4 ноября до 8 июля 2024 года проходит международная выставка-форум «Россия». В выставке участвуют 89 регионов страны и каждый —со своим уникальным технологичным стендом. На стенде Югры кроме оформления в виде северного сияния и мамонтов представлены достижения в экономике, науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме.
22 января на ВДНХ прошел очередной День Энергетики, включавший насыщенную деловую программу для отраслевых специалистов и насыщенную программу культурных мероприятий. Музей геологии, нефти и газа провел выездную программу «Живая нефть».
Программа началась с шуточного посвящения в нефтяники: после вопросов на знания нефтяной промышленности прозвучали слова клятвы о бережном отношении к природным богатствам Родины, истории и традициям отрасли. Закрепили ритуал помазанием настоящей нефтью.
Участники мероприятия раскрашивали футболки и шопперы с нанесёнными на них контурами карты региона, наносили «нефтяные» тату, ставили оттиски линогравюр с югорскими пейзажами, используя для этого краски с добавлением настоящей нефти, участвовали в викторине «Битва умов» про нефть и газ.
Уже доброй традицией стала «Нефтяная почта»: посетители прямо с площадки отправляли сердечный привет родным и близким с помощью уникальных открыток с пейзажами Югры в стилистике нефтяных разливов.
Кроме традиционных, добавился и новый бонус для посетителей ВДНХ – подарочные магниты в виде рамок с пейзажами Югры и прикреплёнными к ним колбами с настоящей нефтью. У посетителей была возможность самостоятельно выбрать и вставить понравившийся пейзаж в магнит. С первых минут проведения эта активность пользовалась большой популярностью!
«Вновь рассказываем о деятельности нашего музея на уровне страны. Счастливы, что на нашей локации постоянная активность, все наши «нефтяные» творческие мастер-классы неизменно популярны. Рады столь высокому признанию наших заслуг!», – отметили сотрудники музея.
Музей геологии, нефти и газа