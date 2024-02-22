ОСФР по ХМАО – Югре напоминает: до 15 апреля работодателям необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности
Ежегодно до 15 апреля организации должны представлять в отделение Социального фонда России по месту регистрации заявление и документы на подтверждение основного вида экономической деятельности (ОВЭД). Индивидуальные предприниматели не подтверждают свой основной вид деятельности.
Речь идет об организациях, зарегистрированных в качестве страхователя в 2023 году и ранее. Если организация зарегистрирована в текущем году, то подтверждать основной вид деятельности не требуется.
«В соответствии с основным видом экономической деятельности работодателям ежегодно устанавливается класс профессионального риска. От этого показателя напрямую зависит, какой процент от начисленной работнику зарплаты необходимо будет перечислять в Социальный фонд РФ в качестве страхового взноса: от 0,2 до 8,5%», – прокомментировала заместитель управляющего отделением Фонда Ольга Галюк.
Для подтверждения ОКВЭД работодателям или их законным представителям по доверенности необходимо направить заявление по новой форме, справку-подтверждение основного вида экономической деятельности, а также копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2023 год (кроме страхователей субъектов малого предпринимательства).
Организации, занимающиеся коммерческой деятельностью, определяют основной вид экономической деятельности по данным бухгалтерской отчетности за прошедший год. Для этого нужно проанализировать доход в целом по организации и по каждому виду бизнеса в отдельности (все показатели учитываются без НДС). Затем необходимо рассчитать долю выручки по каждому виду деятельности. Основным видом экономической деятельности является тот, по которому доля выручки наибольшая, а при равенстве долей — тот, который имеет более высокий класс профессионального риска.
Если организация своевременно не подтвердит основной вид экономической деятельности, то ей автоматически будет присвоен наиболее высокий класс профессионального риска по виду экономической деятельности в соответствии с кодами данного страхователя по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), указанными в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Документы можно представить в электронной форме через портал госуслуг, личный кабинет страхователя на сайте СФР, а также через удостоверяющие центры. Сведения на бумажном носителе можно представить в отделение СФР, МФЦ или почтой.
По итогам 2023 года основной вид экономической деятельности в Югре подтвердили 12 227 страхователей округа, 46% из них сдали отчет через электронные сервисы Фонда, 2% – посредством МФЦ, почтовым отправлением и на личном приеме.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре