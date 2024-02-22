Югра активно приняла участие в написании фронтального диктанта в Международный день родного языка
Вчера, граждане многонациональной России отметили Международный день родного языка. В Югре в период с 21 по 25 февраля 2024 года в рамках празднования Международного дня родного языка в десятый раз проходит образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках».
В Ханты-Мансийске площадками для проверки знаний стали этнографический музей «Торум Маа», музей «Природы и Человека», Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж, а также Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок. Акция прошла и в других муниципальных округа. Написать диктант можно онлайн до 25 февраля.
Участникам зачитали отрывок из повести Еремея Даниловича Айпина «В тени старого кедра» на хантыйском и мансийском языках.
Лариса Сергеевна Поршунова, заведующая отделом музейных проектов и выставок музея Природы и Человека поприветствовала участников диктанта, а также поблагодарила организаторов акции за совместную работу: «Мы очень благодарны Обско-угорскому институту прикладных исследований и разработок, которые в 10 раз собирают неравнодушных людей, желающих показать и проверить свои знания по родным языкам (хантыйский, мансийский и ненецкий языках).
Сегодня с нами кураторы от института, чтецы текста на хантыйском и мансийском языках: Надежда Анатольевна Молданова и Мария Владимировна Кумаева. Мы с нами дружим на протяжении многих лет».
Степан Евгеньевич Мултанов, житель г. Муравленко также принял участие в образовательной акции, отметив прекрасную организацию: «В акции я принимаю участие впервые. Мне очень понравилась атмосфера, а также организация мероприятия. Мы с семьёй обязательно в последующем будем писать диктанты в режиме онлайн».
В завершение мероприятия каждому участнику были вручены памятные подарки и сертификаты. Гости с большим интересом посетили музейные экспозиции.
Оксана Албина