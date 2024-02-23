Поздравление Губернатора Югры Натальи Комаровой с Днём защитника Отечества
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества.
У этой даты особый статус.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «При защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территории все, весь наш народ является защитником Отечества».
Сейчас, когда мы вновь противостоим нацизму, несправедливости, попыткам поставить нас на колени, особая благодарность Защитникам Отечества – участникам Специальной военной операции.
Получаю письма с благодарностью от командиров воинских подразделений, в которых служат наши земляки. Югорчане достойно выполняют свой воинский долг, с честью, боевой доблестью решают возложенные на них задачи – сильные храбрые, оберегают родных, близких.
Бойцы батальона «Югра» на встрече со мной на Донбассе рассказали о подвиге своего товарища сургутянина Валентина Ершова (позывной «Колючий»). В бою Валентин отвлек на себя внимание дронов-камикадзе от раненого товарища, спас его ценой своей жизни. Выполнила просьбу югорчан-участников Специальной военной операции – Валентин награжден знаком «Герой Югры».
Югорская, российская семья гордится Героями. Победа за нами.
С Днем Защитника Отечества.