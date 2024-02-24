Больше 500 тысяч рублей отправило учреждение культуры в Ханты-Мансийске для бойцов спецоперации
В концертно-досуговом центре КДЦ «Октябрь» в Ханты-Мансийске посчитали, что с начала спецоперации силами учреждения собрали и отправили 578 700 рублей на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В День защитника Отечества также все средства от концерта уйдут на благотворительность.
23 февраля в зале центра прошёл благотворительный концерт «Державы верные сыны». Свои номера показали вокальные ансамбли «Солисты Югры», «Славяне» и «Злато-серебро», женский состав хора русской песни «Раздолье», фольклорный ансамбль «Прасковея», мальчиковый бэнд театра песни «Экспромт», хореографические коллектив «Ривер», «Алатырь» и «Север», а также солисты центра и ансамбль духовых инструментов «Столица».
«Благодаря неравнодушию земляков с продаж билетов выручено 105 600 рублей, которые будут перечислены фонду "Благодарю тебя, Югра"», - сообщили в КДЦ «Октябрь».
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