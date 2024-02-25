Олимпийский чемпион Евгений Дементьев стал амбассадором Югры в День спорта на выставке «Россия»
На выставке-форуме «Россия» 25 февраля прошёл тематический День спорта.
На стенде Югры для гостей выставки подготовили автограф-сессию с олимпийским чемпионом и серебряным призёром Турина лыжником Евгением Дементьевым, паралимпийцами Николаем Терентьевым, Владимиром Литвиненко и Дмитрием Лисовым.
Кроме того, югорская делегация подготовила квест «Посвящение в ЮКИОРовцы» и соревнования по этническому спорту — перетягивание палки на оленьих шкурах.
В числе гостей стенда Югры в этот день — президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, заместитель губернатора Югры Елена Шумакова и директор Департамента спорта автономного округа Софья Конух.
Павел Рожков отметил системную и большую работа Югры по реабилитации ветеранов специальной военной операции через адаптивный спорт.
Елена Шумакова пригласила президента Паралимпийского комитета России побывать в недавно открывшемся Центре адаптивного спорта в Сургуте, где организованы реабилитационные мероприятия для участников СВО.
Отметим, в День спорта на выставке «Россия» вице-премьер Дмитрий Чернышенко открыл девять спортивных объектов в российских регионах, построенных в рамках федерального проекта «Спорт ― норма жизни» нацпроекта «Демография».
Напомним, 21 февраля на церемонии открытия «Игр будущего» в Казани президент России Владимир Путин назвал Россию родиной великих побед, рекордов и атлетов.