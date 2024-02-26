Сургутская районная поликлиника поддерживает военнослужащих
Очередная партия гуманитарной помощи отправилась для участников СВО, а именно для 80-го гвардейского танкового полка, в котором служат земляки. Коллектив поликлиники передал для наших ребят продукты питания, собраны средства для приобретения металлических сеток «Рабица», сварочных электродов и иных изделий для защиты военной техники.
«В преддверии 23 февраля – праздника мужества и отваги, мы хотим поздравить наших ребят на передовой и передать им слова благодарности за их смелость и преданность в служении Родине», - сказал главный врач БУ «Сургутская районная поликлиника» Александр Пелевин.
https://dzhmao.ru/