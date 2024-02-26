Борис Хохряков посетил объекты из «Карты развития Югры»
Сегодня в Нижневартовске председатель Думы автономного округа Борис Хохряков вместе с главой города Дмитрием Кощенко и председателем Думы города Алексеем Сатиновым посетил два объекта, которые вошли в «Карту развития Югры» - набережную города и детский сад в 21-м микрорайоне.
Реконструкция набережной проходит в несколько этапов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Огромный пласт работы проведен и горожане уже оценили преимущества нового объекта. Общая протяженность набережной, подлежащей благоустройству, составляет 1165 метров. Закончить запланированные работы по третьему этапу планируется в октябре 2024 года.
«Мы сегодня посмотрели как будет благоустраиваться третий этап набережной города, - отметил после осмотра Борис Хохряков. - Это очередные 465 метров благоустроенной территории, где будут пешеходные дорожки, велодорожки, озеленение, будет пространство для детей. Работы идут в хорошем темпе, строители работают и ни у кого нет сомнения, что к осени этот объект будет сдан в эксплуатацию. В целом уже благоустроено около одного километра набережной и теперь главное не снижать темпы.
Что касается детского сада - хороший, современный объект на 320 мест. Я думаю, что к 1 сентября детский сад распахнет свои двери, чтобы принять малышей. Качество работ хорошее, внутри отделочные работы почти закончены, идет обшивка фасада. Я уверен, что строители свое слово сдержат, затем будет поставка оборудования. Причем, благоустройство территории вокруг детского сада в прошлом году уже закончено. Темпами строительства, которые есть в Нижневартовске я доволен. Город развивается и все те объекты, которые включены в «Карту развития Югры», реализуются».
Стоит добавить, что новый детский сад смогут посещать дети от двух месяцев до семи лет. Проектом предусмотрены два бассейна, музыкальные кабинеты с костюмерной, кабинеты для физкультуры и даже компьютерный класс.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры