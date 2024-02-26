Геннадий Райшев. Весна священная
«Только монументализм порождает обобщение
неутомительное, многозначное как сама жизнь...»
Г.С. Райшев
1 марта 2024 года в филиале Государственного художественного музея «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» начинает работу выставка «Геннадий Райшев. Весна священная»!
К экспонированию на выставке, вошедшей в цикл юбилейных мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня рождения Геннадия Степановича Райшева, представлены живописные пейзажи, посвященные весеннему пробуждению природы, композиции с цветением черемухи и женские образы, созданные художником в период с 1970-х по 2010-е годы.
В основе экспозиции выставки «Весна священная» - синтетические архаические образы Райшева, олицетворяющие единство человека и природы. Эти образы условны, знаковы, но при этом всеобъемлющи и отражают глубокое духовное родство человека с окружающим миром. Геннадий Райшев, увлеченный изобразительными примитивами и архаическими мифами, черпает в них живительную энергию. Его искусство выходит за рамки простой метафоричности, художник глубоко ощущает целостность мира, тесную связь между человеком и природой.
Райшев обращался к разным изобразительным возможностям, считая, что «нужно свободно мыслить средствами». Являясь своеобразным диалогом между разными видами искусства - музыкой, танцем и живописью, выставка «Весна священная» погружает зрителя в древние архетипы, имеющие природно-фольклорную основу и создающие целостное художественное пространство.
«Меня не удовлетворяет узнавание только для глаза, более интересует момент жизни не глазной, а внутренней - здесь образ концентрированный, емкий. Отбрасывая многое внешнее, найдешь малое, и в нем истину», - говорил Геннадий Степанович.
Женская красота всегда восхищала и вдохновляла художника, являясь одной из основополагающих тем его творчества. Значительная часть экспозиции – это условные женские портреты, передающие состояние древнего угорского народа и, между тем, отражающие единство природных форм.
Подлинным украшением выставки являются цветочные композиции, где художник в различных вариациях представляет цветение черёмухи. Живописные произведения из серий «Цветение черёмухи» 2001, «Цветущая черёмуха в зелени» 2003 олицетворяют скорое приближение весны, наполненное прекрасными теплыми мгновениями.
Во время работы выставки для взрослых и детей будут проводиться тематические экскурсии и творческие мастер-классы.
Выставка продолжит работу до 28 июля 2024 года.
Возрастная категория: 6+
Екатерина Бубенова,
научный сотрудник филиала
«Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева»