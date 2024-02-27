10 случаев на 100 тысяч человек: врачи спасли пациента с редким аутоиммунным заболеванием
В БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» скорой помощью доставлен мужчина в тяжёлом состоянии: резко ухудшилось зрение, пропала чувствительность и подвижность нижних конечностей. В анамнезе пациента значилась опухоль щитовидной железы, поэтому специалисты предполагали, что такое состояние вызвано метастазами.
С помощью комплекса исследований врачи получили более полную картину: воспаление внутренней оболочки сердца, вызванное патогенными микроорганизмами и поперечный миелит. Последний проявляется в остром нарушении функций спинного мозга, приводящее к слабости, сенсорным изменениям и вегетативным нарушениям. В первую очередь специалисты назначили курс лечения для снятия воспаления: в течение месяца пациент принимал антибактериальную терапию, но движение и чувствительность нижних конечностей не возвращались.
Заведующая неврологическим отделением Ирина Семёнова: «Мы провели дополнительное МРТ головы и спинного мозга, на котором увидели признаки очень редкого аутоиммунного заболевания - оптикомиелита».
Оптикомиелит или синдром Девика - сложнодиагностируемое воспалительное заболевание центральной нервной системы, отличающаяся избирательным поражением спинного мозга и зрительных нервов. Симптомы синдрома Девика на ранних стадиях схожи с рассеянным склерозом и встречается в 10 случаях на 100 тысяч человек.
Пациенту назначили пульс-терапию глюкокартикоидами: введение больших доз стероидных гормонов для обрыва высокой активности иммунного процесса, а также плазмоферез. Вскоре у мужчины вернулась чувствительность в конечностях, он смог самостоятельно садиться на кровати. «Лечение подобных патологий процесс не быстрый: большие дозы гормонов нельзя назначить пока не пролечено воспаление внутренней оболочки сердца. Я впервые за свою практику выставляю диагноз оптикомиелит», – поделилась Ирина Михайловна.
После месячного лечения в неврологическом отделении, мужчину перевели в отделение медицинской реабилитации для дальнейшего восстановления.