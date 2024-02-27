Югра участвует во всероссийском голосовании «Народный органический бренд»
В России дан старт всероссийскому голосованию по выбору «Народного органического бренда». Каждый желающий может оставить свой голос за любимый органический бренд и поддержать дальнейшее развитие органического производства в России сайте Роскачества.
В номинации «Народный органический бренд» представлены 23 производителя из 19 субъектов России. Каждый из них имеет сертификат соответствия на производимую органическую продукцию. Югру представляет ООО «Регион-К».
Югорская компания Регион-К из Кондинского района уже более 15 лет занимается производством продуктов из дикоросов. Сырье собирается в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Используя природные ресурсы Урала, предприятие разработало уникальную продукцию, объединяющую натуральность, экологичность и особенный вкус. Компания предлагает широкий выбор продуктов, среди которых можно найти варенье, конфитюр, пасты, мед, сироп, шоколад - из сосновых, еловых, кедровых, ягодных дикоросов. Главным преимуществом продукции является то, что она полностью натуральна и содержит минимум консервантов, что делает ее не только вкусной, но и полезной.
Отметим, что «Народный органический бренд» – традиционная номинация Национального органического конкурса, который проводится под эгидой Совета Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке Фонда «Органика». Голосование завершится 21 марта.
Департамент внутренней политики Югры