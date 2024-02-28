В Нижневартовском районе началось строительство нового моста через реку Нарым-Еган
Прежний мост был в предаварийном состоянии и давно нуждался в реконструкции. Строительно-монтажные работы начались в январе текущего года.
В настоящее время подрядчик расчищает местность от кустарника и завозит материалы на площадку.
Производится изготовление свай, ригелей временного моста. В конце прошлой недели уже доставлено погружное оборудование. Впереди забивка свай и монтаж балок для временной объездной дороги. Затем строители приступят к демонтажу старого мостового сооружения и возведению нового длиной 36,55 метров.
Отметим, что строительство осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Срок сдачи объекта – ноябрь 2024 года.
Напомним, что также строительно-монтажные работы ведутся на мостовом переходе через реку Ампута Нижневартовского района. Подрядчики намораживают лед для сооружения опор временного моста. Капитальный ремонт проводится впервые за все время эксплуатации. После ремонта мост будет соответствовать всем требованиям безопасности дорожного движения.