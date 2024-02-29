К новым знакомствам и знаниям: делегация Югры в пути на Всемирный фестиваль молодежи
Делегация Югры в составе 112 человек со всех уголков округа уже на пути в Сочи к событию планетарного масштаба — Всемирному фестивалю молодежи.
С 1 по 7 марта молодых югорчан ждет более сотни ежедневных событий: образовательные мероприятия, культурная, выставочная и спортивная программы, шоу, мастер-классы, встречи с сотней выдающихся лекторов и многое другое.
Впереди неделя в Городе молодежи мира на федеральной территории «Сириус», где соберутся 20 тысяч участников из более чем 180 стран мира. По словам руководителя югорской делегации Виталия Андреева, их миссия имеет два главных направления — учиться, перенимать опыт молодёжи со всего мира, и при этом показать другим, какими ценностями живут молодые югорчане.
«В Югре живут удивительно трудолюбивые и сознательные молодые люди. Знаю это не понаслышке. Нам есть, чем поделиться. Для себя мечтаю найти на фестивале новые векторы развития нашей деятельности: как сделать ещё лучше, интересней и доступней для нашей молодёжи создание сценариев для реализации и развития в Югре, установления горизонтальных связей между активной молодежью мира, страны в построении справедливого будущего», — отметил Виталий Андреев, генеральный директор АНО «Молодежный центр Югры».
О своих планах рассказала и участница фестиваля Полина Ладыженская из Ханты-Мансийска. Она студентка 2 курса лечебного факультета Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.
«Мне, как молодому специалисту, важно получить знания и опыт, обзавестись новыми контактами. Я планирую вдохновиться работами учёных и отправиться дальше покорять вершины науки уже в нашем округе. Верю, что это событие откроет множество возможностей для каждого. Что касается молодежи из других стран — хочется показать им, в первую очередь, что мы чуткие, улыбчивые и добрые. А вот чему бы я их научила, наверное, оказывать первую помощь. Это то, что должен уметь каждый, благо у меня хорошие преподаватели», — поделилась представительница направления «Молодые ученые».
Помимо участия югорчан в мероприятиях фестиваля, в выставочном пространстве округ представит свой стенд: четырехметровую прекрасную девушку Миснэ – богиню из мифологии коренных малочисленных народов Югры, которая олицетворяет гармонию человека и природы, что ярко характеризует наш округ.
Напомним, после завершения фестиваля в Сириусе его программа продлится в регионах. Так с 12 по 16 марта в Югру приедут 59 иностранцев из 36 стран, среди которых Аргентина, Ливан, Филиппины и Япония. Они будут знакомиться с достижениями в промышленной, культурной и социальной сферах Югры по программе «Жить и работать в России». А в один из дней участников ждет вечер в гостях у югорских семей, где им предстоит приготовить домашний ужин, окунуться в уютную семейную атмосферу, поделиться своими традициями и историями.
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