Более 15 тысяч женщин в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре получили услуги по родовым сертификатам в 2023 году
В 2023 году Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оплатило услуги по родовым сертификатам для 15 588 женщин. За полученную медицинскую помощь в период беременности и родов, а также наблюдение за малышом в первый год жизни, в медицинские учреждения региона было перечислено более 183 миллионов рублей.
Родовый сертификат — это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Электронный сертификат формируется при первом посещении в женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.
Раньше женщине нужно было самостоятельно представлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь этого не требуется, поскольку все необходимые сведения ОСФР по ХМАО – Югре получает автоматически. Среди них данные о постановке на учет в женской консультации, а также информация о том, что роды успешно приняты и были оказаны услуги по профилактическому наблюдению ребенка в течение первого года жизни.
Переход на электронную форму родового сертификата значительно упростил для медицинских работников процедуру заполнения документа, а для женщин – отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк.
«Сертификат позволяет будущим мамам бесплатно наблюдаться в медучреждении, проходить все нужные обследования и получать качественную медицинскую помощь во время родов и в период диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года его жизни», — отметила заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Напомним, сертификат состоит из четырех талонов. Каждый талон заполняется при обращении в медицинское учреждение, выбранное женщиной. Эти данные потом автоматически направляются в Социальный фонд России для оплаты оказанных услуг. Обналичить средства по талонам родового сертификата невозможно, они перечисляются медицинской организации на их лицевые счета.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре