Случай из практики врача-хирурга районной больницы
Аппендицит для хирурга обычное дело, но вот аппендицит у ребенка 4-х лет – это крайне редко. В БУ «Игримская районная больница» бригадой скорой помощи была доставлена маленькая пациентка. «При поступлении состояние ребенка было ближе к тяжелому, обусловленной интоксикацией, болевым синдромом. Девочка была на руках матери сонлива, малоподвижна», - рассказал врач-хирург Вячеслав Зубков.
Со слов мамы, девочка заболела накануне вечера. Она жаловалась на боли в животе, тошноту, рвоту. Но семья находилась в дороге, и утром приехав в Игрим вызвали скорую. В приемном покое ребенок был осмотрен хирургом и госпитализирован в хирургическое отделение в экстренном порядке. Девочке провели обследование.
Врач ультразвуковой диагностики Василий Куцов: «По данным УЗИ в правой подвздошной области симптом «мишени», признаки свободной жидкости в брюшной полости». Провели консультацию по телемедицине с главным детским хирургом БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» Фроловым Евгением Александровичем.
Учитывая объективные данные осмотра, лабораторного и инструментального исследования был выставлен диагноз «Острый аппендицит». Учитывая тяжесть состояния, пациентку перевели в палату интенсивной терапии, где была начата предоперационная подготовка под чутким руководством врача-анестезиолога Галины Лобанчук. Маленькая пациентка была окружена вниманием и заботой, медики не отходили от неё ни на шаг.
Операция выявила гангренозный аппендицит в рыхлом инфильтрате с местным серозно-фибринозным перитонитом. Выполнена аппендэктомия, санация и дренирование брюшной полости. В послеоперационном периоде, к сожалению, не обошлось без осложнений, на 6 сутки было нагноение раны. Рану санировали и в дальнейшем пациентка была выписана на амбулаторное лечение. Сегодня она чувствует себя хорошо и всегда рада встрече со своим доктором Вячеславом Ивановичем Зубковым.
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