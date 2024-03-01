В поселке Салым Нефтеюганского района состоялось торжественное открытие обновленного после модернизации почтового отделения
Около 8 тысяч сельских жителей уже могут получать почтовые, финансовые и государственные услуги в современных комфортных условиях. Обновленное отделение 628327, где трудятся начальник, три оператора и почтальон, обслуживает жителей не только поселка Салыма, но и соседнего Сивысь-Яха.
Во время модернизации обновили внутренние помещения и фасады, а также систему отопления. Установили современные системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, а также оборудование климат-контроля. В клиентском зале появилась новая эргономичная мебель и «уголок здоровья». Здесь посетители могут самостоятельно проверить основные показатели здоровья и бесплатно воспользоваться тонометрами, пульсоксиметрами и бесконтактными термометрами. Также в отделении поставили специальный клиентский компьютер для самостоятельного доступа жителей к государственным, социально-значимым сайтам и получения цифровых услуг.
В церемонии открытия почтового отделения принял участие начальник Управления развития цифровой инфраструктуры Депинформтехнологий Югры Александр Шадрин. Он отметил, что почта в малых населённых пунктах – больше, чем просто возможность отправить и получить письмо. «Здесь это ещё и важный центр социальной инфраструктуры, который привлекает жителей. Сегодня такие почтовые отделения получают новую жизнь. Они идут в ногу со временем, создавая верный баланс услуг в цифровом и в аналоговом формате, чтобы уровень сервиса был одинаково доступен для разных категорий клиентов. Почтовые отделения в поселках выполняют функции не только по доставке писем и посылок, но и обеспечивают выдачу пенсий, пособий и других социальных выплат. Они также предоставляют возможность пользоваться интернетом, отправлять документы и запросы в МФЦ, оплачивать коммунальные платежи и получать другие важные услуги.
Директор регионального отделения Почты России, Василий Денисов, подчеркнул: «Благодаря программе модернизации сельских отделений», наши клиенты могут удобно, быстро и эффективно получать услуги, а сотрудники работать в комфортных условиях. Мы не только обновляем помещения, но и предоставляем новые сервисные возможности в сельских отделениях Почты».
По итогам 2023 года Почта также модернизировала отделение в удаленном поселении Полноват. В 2022 году – три сельских отделения в Октябрьском и Белоярском районах.
АО «Почта России»