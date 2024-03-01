В поселке Салым Нефтеюганского района состоялось торжественное открытие обновленного после модернизации почтового отделения

Около 8 тысяч сельских жителей уже могут получать почтовые, финансовые и государственные услуги в современных комфортных условиях. Обновленное отделение 628327, где трудятся начальник, три оператора и почтальон, обслуживает жителей не только поселка Салыма, но и соседнего Сивысь-Яха.

