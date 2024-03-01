12 лет назад окружной онкологический центр открыл двери перед пациентами округа
Сегодня все пациенты БУ «Окружная клиническая больница» онкологического профиля получают медицинскую помощь в полном объеме – от диагностических исследования (КТ, ПЭТ КТ, МРТ-исследования, маммографии и пр.) до широкого спектра терапии (химиотерапия, радиотерапия, комплексная терапия) и оперативных вмешательств.
Морфологическая верификация диагноза достигает 90,5% случаев. Современное оборудование позволяет осуществлять новые виды лечения: стереотаксическую радиохирургию, дистанционную и контактную лучевую терапию, интраоперационную лучевую терапию, высокодозную химиотерапию опухолей, в том числе с применением трансплантации костного мозга и стволовых клеток, реконструктивно-пластические операции, мамматом, магниторезонансную и позитрон-эмиссионную томографию, радионуклидную диагностику.
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