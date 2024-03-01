В стране стартует региональный этап Чемпионатов по профессиональному мастерству
С 12 февраля стартуют региональные этапы самого масштабного мероприятия в системе среднего профессионального образования. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку молодежи и развитие кадрового потенциала, участниками уже стали более 120 тыс. человек. В 2024 году на соревнованиях школьники старше 14 лет и студенты колледжей и техникумов продемонстрируют свои профессиональные навыки по 267 ключевым и инновационным направлениям, значимым для экономики России.
«Чемпионаты профессионального мастерства позволят молодым участникам развить свои компетенции, показать умения, повысить мастерство и поделиться друг с другом лучшими практиками, которые будут внедрены в образовательную программу колледжей и техникумов, а также станут подспорьем для развития системы среднего профессионального образования. Победители и призеры получат возможность пройти стажировки и трудоустроиться в ведущие компании страны. Это повысит эффективность обучения студентов и будет способствовать развитию экономики региона», – подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.
Движение включает в себя мероприятия Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий. Оба Чемпионата проводятся благодаря федеральному проекту «Профессионалитет», который реализуется по решению Президента. В перечень компетенций чемпионата «Профессионалы» входят направления, наиболее востребованные для рынка труда, а на соревнованиях Чемпионата высоких технологий проходит апробация новых и перспективных компетенций.
«Мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству создают возможности для развития кадрового потенциала нашей страны. Движение помогает наладить эффективное взаимодействие системы образования и промышленности России в целях подготовки высококвалифицированных специалистов. Региональные этапы Чемпионатов особенно важны, так как они позволяют учесть и специфику субъектов, и требования к молодым специалистам у ведущих предприятий в регионах», – отметил Виктор Неумывакин, директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации.
Состязания проводятся в несколько этапов. Так, с 12 февраля до конца марта во всех регионах страны пройдет региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», а до конца апреля завершатся региональные мероприятия Чемпионата высоких технологий. В дальнейшем проявившие себя конкурсанты представят свои регионы на итоговых (межрегиональных) соревнованиях, которые пройдут с мая по конец июля на территориях ряда регионов и площадках ведущих предприятий страны.
Финалы Чемпионатов с участием конкурсантов из дружественных стран состоятся осенью, позволяя апробировать новые подходы в системе образования. Кроме того, в мероприятиях масштабной деловой программы представители федеральных и региональных органов власти, иностранных государств, образовательных организаций и предприятий-партнеров обсудят эффективные практики и варианты дальнейшего развития среднего профессионального образования в стране с учетом запросов экономики.
Отметим, что одна из уникальных особенностей Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству – масштабное сотрудничество с предприятиями России, среди которых Госкорпорации «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», ОАО «РЖД», Фирма 1С и другие. Вклад организаций в разработку актуальных конкурсных заданий, подготовку площадок и оценивание деятельности участников позволяют совершенствовать образовательный процесс и приблизить соревновательные мероприятия к настоящей деятельности на предприятиях. Помимо этого предприятия заинтересованы в молодых профессиональных кадрах и предоставляют конкурсантам возможность получить стажировку и трудоустроиться на работу.
В 2024 году в мероприятиях Чемпионатного движения ожидается порядка 200 тыс. участников. Присоединяйтесь к настоящим профессионалам!
Справочно:
В 2023 году Министерством Просвещения Российской Федерации разработана и внедрена концепция Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования. Целью Чемпионатного движения являются создание условий и системы мотивации, способствующих повышению значимости и престижа рабочих профессий, профессиональному росту молодежи путем гармонизации лучших практик и профессиональных навыков посредством организации и проведения Чемпионатов, а также содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.
Управление развитием Чемпионатного движения осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству – межведомственный орган, отвечающий за развитие и эффективное достижение целей и задач движения. В состав Оргкомитета входят представители федеральных органов исполнительной власти, Федерального оператора, региональной исполнительной власти.
Каждый этап Чемпионатного движения представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение заданий конкурсантами, которых сопровождают эксперты-наставники, совместно с индустриальными экспертами оценивающие деятельность соревнующихся и участвующие в мероприятиях Чемпионатов.
Мероприятия рассчитаны на:
Органы власти Российской Федерации различного уровня, образовательные организации, предприятия реального сектора экономики, конкурсантов, экспертов-наставников, волонтеров, представителей дружественных государств и иных лиц, заинтересованных в Чемпионатном движении.
Информационные ресурсы:
– официальный сайт: https://pro.firpo.ru/
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Фотоматериалы: https://disk.yandex.ru/d/_hcp_crJhngGnw
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