Всемирный День дикой природы
Ежегодно 3 марта празднуется Всемирный День дикой природы. Праздник сравнительно молодой, отмечается с 2013 года и преследует великую цель – регулярно напоминать человечеству, насколько хрупка наша природа, её обитатели и чем чревато их уничтожение.
В преддверии праздника с учениками начальной школы п. Берёзово был проведён экологический час, посвященный Всемирному Дню дикой природы. Цель мероприятия: воспитание экологической культуры, осознанного гуманного отношения к природе.
Ребята узнали, для чего создан этот праздник, почему нужно беречь природу и охранять, по рассуждали на тему, что нужно для этого делать. Сотрудники МАУ «Берёзовского районного Дома культуры» совместно с государственными инспекторами заказника «Берёзовский» познакомили первоклашек со следами диких животных, научила их распознавать, после чего ребята попробовали сами угадать, каким животным принадлежат следы.
В завершение мероприятия детям было дано задание: по лабиринту провести зайца и ёжика к их лакомствам и расселить птицу, белку и куницу по местам их обитания. Дети отлично справились с заданием и получили большое удовольствие.
Марина Табун