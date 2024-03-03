В Ханты-Мансийске назвали имена победителей конкурса профессионального мастерства среди оленеводов Югры
В IХ конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов автономного округа на Кубок Губернатора Югры за право быть лучшими боролись 30 спортсменов из Белоярского, Берёзовского, Сургутского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов.
В результате динамичной и напряжённой борьбы звание абсолютного чемпиона конкурса среди мужчин завоевал стал Юрий Тарлин из Белоярского района. Среди женщин – Анастасия Комтина из Ханты-Мансийского района. Каждый из них стал обладателем Кубка Губернатора Югры и главного приза – снегохода.
Участники конкурса соревновались в спортивном многоборье на открытой площадке спортивной школы олимпийского резерва «Мустанг». Они продемонстрировали силу духа, опыт и мастерство в гонках на оленьих упряжках, гонках на лыжах, гонках на охотничьих лыжах («подволоках»). Показали ловкость и технику в укладке и перевозке дров на нарте, в снаряжении и разборке оленей упряжки, а также в метании аркана (тынзяна) на хорей.
Праздник посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона стала зрителем спортивных соревнований и пообщалась с оленеводами автономного округа. Отметим, что творческую программу открытия конкурса украсили выступления творческих коллективов КДЦ «Октябрь», югорской певицы Веры Кондратьевой и автора-исполнителя Владимира Мирзы (г. Москва).
Церемонию награждения призёров и победителей конкурса провели заместитель директора Депнедра и природных ресурсов Югры Александр Комиссаров, уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, президент общественной организации «Союз оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Степан Кечимов, президент Общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Людмила Алфёрова.
Награды абсолютным чемпионам вручил первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев. Он отметил, что из года в год возраст участников конкурса молодеет, а это говорит о том, что у профессии оленевода есть будущее. Он подчеркнул, что в следующем году состоится юбилейный X конкурс и призывал готовиться к нему уже сейчас.
Отметим, что в этом году впервые прошли семейные конкурсы, посвящённые Году семьи, объявленному Президентом Российской Федерации.
В дополнительной конкурсной программе «Лучший традиционный костюм семьи» первое место заняла – Галина Покачева из Нижневартовского района.
В дополнительной конкурсной программе «Стойбищная семья – долгожитель» награждена семья Тасьмановых из Белоярского района, в дополнительной конкурсной программе «Многодетная оленеводческая семья» – семья Айваседы из Нижневартовского района.
В рамках мероприятия традиционно состоялись конкурсы на «Лучшее национальное жилище» и «Лучшая национальная кухня».
Организаторами Конкурса выступили Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные образования Белоярского, Берёзовского, Нижневартовского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов.
Спонсоры и партнёры Конкурса профессионального мастерства: ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», ООО «Газпром нефть-Хантос», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ПАО «Сургутнефтегаз», компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», ПАО Нефтегазовая компания «РуссНефть», Общественная организация «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
ugra-news.ru