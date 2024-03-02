В Югре ввели ограничения на проезд по зимникам
Вводятся ограничения по грузоподъёмности на зимних дорогах и ледовых переправах Ханты-Мансийского автономного округа из-за тёплой погоды. Лимиты составляют на разных зимниках от 5 до 10 тонн для транспортных средств.
С таким предупреждением выступил начальник отдела безопасности на водных объектах МЧС России по Югре, Сергей Замятин, в рамках телепроекта «Здесь и сейчас» на канале «Югра».
Замятин подчеркнул важность регулярных проверок состояния ледового покрова, включая ежедневные замеры толщины льда и мониторинг наличия трещин или промоин. Он призвал водителей к повышенной бдительности и напомнил, что актуальную информацию о состоянии дорог и безопасности переправ можно найти на сайтах «Северавтодора» и местных администраций.