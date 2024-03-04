«Действуй прямо сейчас»: миссия, которая привела 112 югорчан на ВФМ-2024
20 тысяч лидеров в сферах науки, бизнеса, образования, спорта и экономики из 180 стран мира с 1 по 7 марта собрались в Городе молодежи мира на ВМФ-2024. Среди них и 112 югорчан — врачей, педагогов, нефтяников, ветеранов боевых действий, спортсменов, программистов и представителей других профессий и сфер.
Все они приехали на фестиваль с разным опытом и компетенциями. Но у каждого из них есть общий мотив участия, который формирует миссию — действовать прямо сейчас, действовать для будущего. И на ВФМ-2024 югорчане приехали в первую очередь не ради впечатлений и эмоций, а ради опыта, знаний и приобретения прикладных и надпрофессиональных навыков.
«Действуй прямо сейчас» — это про меня и нашу югорскую молодёжь», — отметила участница делегации Наталья Мелкозерова. Она ведущий геофизик в одном из главных нефтяных предприятий Нижневартовска. И ее профессия из тех, которая помогает формировать будущее.
«Если совсем просто, мы помогаем добывать нефть, наша работа упрощает и ускоряет добычу полезных ископаемых, и, соответственно, повышает благосостояние страны. В мою задачу также входит наставничество молодых специалистов. По итогам 2023 года я была признана наставником года в холдинге, в который входит наше предприятие. Здесь же на Всемирном фестивале молодёжи я для того, чтобы еще раз понять, что я двигаюсь в правильном направлении, зарядиться энергией для дальнейших шагов в работе и наставничестве!», — поделилась Наталья.
Еще один яркий приверженец миссии делегации Югры — Владимир Загородников. По образованию он техник-программист, по натуре – философ-авантюрист, а его моральные принципы и ценности привели его к статусу ветерана боевых действий как участника СВО. И быть на фестивале для него не про форумную феерию, а гораздо глубже.
«Я увидел в этом отличную возможность показать, что наши парни, которые возвращаются с фронта, умеют не только защищать свою родину и близких, но и дружить, любить, быть хорошим товарищами и партнёрами представителям других стран и культур. Здесь меня удивляют невероятные люди и площадка, и изумительный дух взаимоуважения и космополитизма», — делится мыслями Владимир.
Свои слова Владимир и делегация Югры подтверждают действиями: в первые же дни фестиваля им удалось помочь сориентироваться на площадке растерявшимся молодым людям из Испании и Пакистана, провести экскурсию для представителей делегации Китая и Сербии, познакомиться со студентами института русского языка из Венесуэлы. Каждому из новых знакомых они отдали частичку Югры — сувениры с символикой округа, югорские деликатесы и открытки.
Среди югорских делегатов есть и те, для кого фестивальная история — это редкая возможность отвлечься от профессиональной деятельности, чтобы зарядиться и по возвращении с новыми силами проявлять заботу о других. Это Дарья Шептухина, ординатор по специальности «акушерство и гинекология», она также работает медсестрой и преподает акушерство студентам лечебного факультета в Ханты-Мансийске.
«Очень тяжело 24 на 7 находиться в больнице, не видя всего того, что происходит за ее пределами, не заряжаясь от людей вне профессии. Поэтому самая первая причина, почему я хотела попасть на фестиваль – это подзарядиться от здешней молодежи, от их горящих глаз и больших сердец. Это желание также подогревала и любовь к медицинской теме. Мне интересно, как это направление развивается не только в других регионах, но и в других странах. Мы очень быстро перестроились на лад фестиваля и следуем его ритму, и участники ВФМ-2024, конечно, те еще катализаторы», — отметила Дарья.
Научить, рассказать и показать, как грамотно относиться к своему здоровью — это личная миссия молодого врача из Ханты-Мансийска. И она, как ничто другое, отражает общую идею действовать для будущего.
Все, что происходит на фестивале сейчас — взлетная полоса для дальнейшего развития. Каждый из 112 югорчан сможет пронести и рассказать эту историю еще сотне других людей, сподвигнув их на открытия.
И с закрытием фестиваля в Городе молодежи мира это не закончится: его программа продлится в регионах. Так с 12 по 16 марта в Югру приедут 59 иностранцев из 36 стран, среди которых Аргентина, Ливан, Филиппины и Япония. Они будут знакомиться с достижениями в промышленной, культурной и социальной сферах Югры по программе «Жить и работать в России».
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры