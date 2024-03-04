Мобильный пункт тестирования на ВИЧ начал свою работу в Югре
Первые выезды мобильного пункта тестирования на ВИЧ состоялись 27-28 февраля, команда специалистов КУ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» посетила села Кама и Алтай Кондинского района.
В марте экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию смогут пройти жители Ханты-Мансийского, Кондинского, Октябрьского и Сургутского районов. В первую весеннюю неделю Мобильный пункт тестирования отправится Кондинский район. На диагностических площадках каждый желающий может получить достоверную информацию о ВИЧ-инфекции, оценить собственные риски заражения, сдать экспресс-тест на ВИЧ по капиллярной крови (кровь из пальца), а также получить памятные подарки.
С подробным графиком работы пунктов тестирования на ВИЧ можно ознакомиться на сайте КУ «Центр СПИД» aids-86.info в разделе или по телефону доверия.
https://dzhmao.ru/