Питьевая вода «АРТЕ» из Нижневартовского района – бронзовый призер конкурса «РОСГЛАВВОДА»
Питьевой негазированной воде «АРТЕ» предприятия ООО «ГЕРМЕС» из Нижневартовского района присуждена бронзовая награда Российского конкурса качества воды и безалкогольной продукции «РОСГЛАВВОДА – Главная Вода России».
В 2024 году на конкурс было заявлено 145 образцов воды и безалкогольной продукции от 48 российских и зарубежных компаний - представителей малых, средних и крупных предприятий российской отрасли индустрии напитков. В состав жюри конкурса вошли 38 ведущих эксперта отрасли, представители науки и бизнеса России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В ходе двухдневной дегустации экспертное жюри конкурса оценивало каждый образец воды и безалкогольной продукции органолептическим методом с проставлением оценок по ключевым категориям: цвет, прозрачность, игристость (для газированных вод и напитков), вкус и послевкусие.
По результатам обработки дегустационных листов бронзовая награда в категории «Вода питьевая негазированная» была присуждена предприятию ООО «ГЕРМЕС» из Нижневартовского района, п.г.т. Излучинск. В этой номинации за первое место боролись 36 образцов воды, лучшей была признана артезианская природная питьевая вода «Вельми».
«Это еще одна значимая награда для югорских производителей, которая подтверждает правильное развитие нашего региона. На следующий год будем максимально подключаться к конкурсу, ведь будет новая главная и единственная награда «РОСГЛАВВОДА - Источник жизни». Я думаю, нашим товаропроизводителям стоит побороться», - прокомментировал заместитель губернатора Югры Сергей Черняев.
По результатам конкурса лучшей в номинации «Вода минеральная газированная» признана природная лечебно-столовая вода «Липецкая», в номинации «Вода минеральная негазированная» - «Ясногорица», «Фруктовая вода газированная» - напиток «Фэнси» («Fancy») АО МПБК «Очаково».
Торжественная церемония награждения победителей конкурса «РОСГЛАВВОДА» - Главная вода России», состоится 26 марта на VIII Международной выставке индустрии напитков «BeviTec» в Москве. Также будут вручены высшие награды конкурса – «Знак качества» и «Выбор потребителя».
Организаторами конкурса выступили: Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции и «РОСБИОТЕХ». Конкурс проходит при поддержке и с участием представителей руководящего состава Министерства сельского хозяйства России, АНО «Роскачество», Центра развития перспективных технологий и АО «Росспиртпром», на базе которого действуют российский и межгосударственный Технические комитеты по воде и безалкогольной продукции.
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