Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре вводит дополнительный день приема граждан
Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре расширяет график приема в своих клиентских службах. Начиная с марта офисы фонда, помимо основного обслуживания по будням, будут принимать посетителей в дополнительный день – каждую последнюю субботу месяца. Граждане и организации смогут получить в этот день весь перечень услуг фонда в порядке живой очереди.
Первым дополнительным днем приема станет 30 марта, которое в следующем месяце выпадает на последнюю субботу. В этот день, как и во все другие дополнительные дни обслуживания, клиентские службы Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре будут вести прием посетителей с 9 до 16 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов.
Введение еще одного дня работы фонда в течение месяца позволит улучшить клиентское обслуживание и повысит доступность сервисов СФР. Новый график будет особенно удобен работающим россиянам, поскольку они смогут обратиться за услугами в выходной день.
Уточнить актуальное расписание работы ближайшей клиентской службы с учетом всех изменений всегда можно по телефону контакт-центра 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный из любого региона России). Отметим, что перед посещением клиентского офиса Социального фонда можно попробовать решить возникший вопрос через контакт-центр. Его операторы окажут помощь и постараются дистанционно предоставить необходимую информацию, если это возможно. Если без личного посещения не обойтись, записаться на прием в Социальный фонд можно через сервис предварительной записи.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре