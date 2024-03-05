На Всемирном фестивале молодежи разыграли первую путевку в Югру
У участников и волонтеров Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе есть уникальная возможность выиграть три путешествия по Югре. Один тур уже нашел своего счастливого обладателя.
2 и 3 марта в пространстве округа в зоне внутренних вылетов Международного аэропорта ВФМ каждый желающий мог заполнить счастливый билет, бросить его в барабан и проверить свою удачу. На кону был один приз, но какой! Бесплатный тур в Югру.
Желающих посетить наш таёжный край оказалось очень много — на розыгрыш 3 марта пришли ребята из Дагестана, Сахалина, Саудовской Аравии, Казахстана и других стран и регионов. Но удача улыбнулась студентке из Перми — Диане Ивановской.
Интересно, что бросить билет в лототрон ее вдохновил гендиректор общества «Знание» Максим Древаль на открытии просветительского марафона «Знание. Первые». Во время выступления он сказал, что удача — это часть действия, ведь пока кто-то думает, другие действуют.
«И я решилась. Хотя не считаю себя счастливчиком, я такая же, как все. Но теперь с туром в Югру», – с улыбкой отметила Диана.
Будущий учитель начальных классов призналась, что знает об автономном округе только из рассказов югорчан, приехавших на ВФМ представлять региональное пространство.
«Мне сказали, что у вас есть мамонты и даже скелет их потомка — трогонтериева слона. А ещё можно увидеть огромный зуб мамонта, бивень и позвонок. Ради такого можно приехать из Перми в далёкую Югру», – призналась Диана Ивановская.
Кстати, эта скромная девушка на Всемирный фестиваль молодежи отправилась специально, чтобы поднять уровень знаний и расширить зону комфорта. Что ж, Югра исполнила желание студентки из Перми: после Сириуса ее ждут в Западной Сибири — в самом сердце нашей страны. Более того, Диане предстоит посетить самое яркое местное студенческое мероприятие — региональную студвесну. Организаторы оплатят трансфер, проживание, питание и даже обеспечат сувенирами, не говоря уже о необычных впечатлениях и невероятных воспоминаниях.
Напомним, что это лишь первое из трёх путешествий, которые будут разыграны в пространстве Ханты-Мансийского автономного округа. Обязательное условие - находиться здесь во время определения победителя. А в остальном нужно просто верить в удачу и, как говорят сами югорчане на ВФМ, обязательно сфотографироваться с лесной феей Миснэ, чья статуя на этом фестивале стала самой популярной фотозоной в региональных пространствах.