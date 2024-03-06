Идет прием заявок на участие в проекте «Семейная рыбалка»
В рамках Года семьи Всероссийское общество охраны природы запустило Всероссийский экологический проект «Семейная рыбалка».
Проект направлен на объединение членов семьи общими интересами и приобщение детей к знаниям об окружающей среде родного региона, флоре и фауне местных водоемов.
Участники проекта по всей стране выйдут на семейную рыбалку со своими детьми и родителями. «Семейная рыбалка» помогает детям научится безопасному поведению на воде, а также обсудить с близкими, как сохранить биоразнообразие и чистоту водоемов.
В ходе акции пройдёт конкурс фотографий и викторина с награждением победителей. Все участники получат онлайн-сертификаты «рыбацкой семьи».
Для того, чтобы принять участие во Всероссийский экологический проект «Семейная рыбалка» необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта https://voop-rf.ru/projects/semeynaya-rybalka.
Водоемы и места для рыбалки будут определены Федеральным агентством по рыболовству. Акция будет проходить с апреля по октябрь.