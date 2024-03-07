Более 14 тысяч медработников в Югре получили специальную социальную выплату в 2023 году

В 2023 году 14 425 медицинских работников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стали получателями специальной социальной выплаты. Региональное Отделение СФР в течение года назначило и перечислило им 139 358 выплат на сумму более 995 миллионов рублей.