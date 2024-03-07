Более 14 тысяч медработников в Югре получили специальную социальную выплату в 2023 году
В 2023 году 14 425 медицинских работников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стали получателями специальной социальной выплаты. Региональное Отделение СФР в течение года назначило и перечислило им 139 358 выплат на сумму более 995 миллионов рублей.
«Данная мера государственной поддержки будет действовать и в 2024 году. Медицинские организации продолжат ежемесячно направлять в региональное Отделение Социального фонда реестры работников, имеющих право на выплату. Поддержку получают все, кому полагается выплата: медики первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, работники станций и отделений скорой помощи», — отметила заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Специальная социальная выплата финансируется из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых СФР в качестве межбюджетных трансфертов. Средства предоставляются на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передают эту информацию Отделению СФР. В течение 7 рабочих дней после этого ОСФР перечисляет выплату. Средства переводятся на счета, реквизиты которых Отделению Социального фонда также представляет медорганизация.
Медработникам не нужно самим подавать заявление на выплату. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана. Размер выплаты за месяц составляет от 4 500 до 18 500 рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации.
Пресс-служба ОСФР по ХМАО-Югре