В Тюмени стартовал проект для жён военнослужащих «Наша опора»
В преддверии 8 марта в Штабе общественной поддержки состоялось открытие проекта «Наша опора» от «Молодой Гвардии». Проект нацелен на поддержку жён военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На открытие проекта пришли 45 участниц, готовых к новым знаниям и общению.
Программа открытия включала в себя театрализованный спектакль, отражающий женские типажи и разнообразие характеров. Тюменские актёры и певцы представили на сцене музыкальные и театральные номера, а также выступление на скрипке. Режиссёр-постановщик Ангелина Лупушор подчеркнула значимость представления для создания атмосферы поддержки и единства среди участниц. В завершение мероприятия каждой женщине были вручены цветы.
Первый образовательный интенсив провела врач-дерматокосметолог Нина Геннадьевна Бондаренко, которая поделилась секретами сохранения красоты и молодости. Также участницам был представлен анонс мастер-класса по уходу за волосами от руководителя студии RAINBOW HAIR Радмиры Самитовой.
«Мы на постоянной основе проводим мероприятия для семей участников специальной военной операции, оказываем всю необходимую поддержку. Данный проект нацелен не столько на поддержку, сколько на развитие и поиск новых хобби», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
Проект «Наша опора» призван стать платформой для общения, обмена опытом и получения новых знаний для жён военнослужащих. Организаторы приглашают к участию всех заинтересованных женщин, чьи супруги принимают участие в специальной военной операции.
Для регистрации на проект необходимо написать сообщение в социальных сетях «Молодой Гвардии» Тюменской области или позвонить по номеру +7(3452)798743.