Более 500 активностей пройдёт в Югре в честь Международного женского дня
Ханты-Мансийский автономный округ отметит Международный женский день. К празднованию подключатся все муниципальные образования региона. В городах и районах состоятся акции, мастер-классы, флэшмобы и концерты.
Так, 8 марта жители Югорска присоединятся к челленджу «Только наши!». В социальной сети «ВКонтакте» читатели библиотек, волонтёры, горожане запишут короткие видеоролики, где за 8 секунд произнесут 8 комплиментов женщинам России, завершив фразой «Только наши!». Публикации будут сопровождаться хештегом #ТолькоНаши!
В Урае на улицах города женщинам будут вручать тюльпаны в честь наступающего Международного женского дня; открытки с изображением женщин, внёсших вклад в науку, искусство и спорт. Кроме того, в городе состоятся открытые первенства по гандболу и биатлону, посвящённые прошедшему Дню защитника Отечества и Международному женскому дню и в поддержку участников специальной военной операции.
Для жителей Ханты-Мансийска 8 марта состоится концерт «Имя. Любимое. Твоё», в котором прозвучат музыкальные произведения, посвящённые женским именам. Также вокальный ансамбль «Солисты Югры» поздравит выездным концертом сотрудниц правоохранительных органов, женщин из городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.
В Нижневартовске состоится концерт для жён, матерей, дочерей участников СВО. Лангепас 8 марта организует на катке центральной площади спортивную эстафету «А ну-ка, девушки!».
В Радужном состоится церемония награждения победительниц ежегодного конкурса «Женщина года», цель которого — признание заслуг югорчанок в различных сферах жизнедеятельности.
С перечнем активностей можно ознакомиться на официальных сайтах администраций муниципальных образований, а также в культурных учреждениях региона.